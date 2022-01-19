Что и как мы будем покупать в 2022 году, рассказали исследователи

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Исследовательская фирма Euromonitor International представила отчет с прогнозами о потребительском поведении в 2022 году. В нем подробно описывается, что и как люди будут покупать в новом году, передает The Wall Street Journal.

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Потребители откажутся от пандемийной бережливости, будут лучше осознавать свое поведение в отношении расходов и искать нетрадиционные альтернативы для покупки товаров. Предполагается, что многие перейдут на услуги по подписке и начнут покупать подержанные товары. По словам Элисон Ангус, руководителя отдела исследования образа жизни в Euromonitor, компаниям необходимо адаптироваться к этим тенденциям. Например, создать систему электронного бронирования очереди, если она до сих пор не внедрена. Также можно не только продавать новые товары, но и сдавать их в аренду или наладить продажу линейки отремонтированных товаров по низким ценам.

Пандемия также изменила привычки людей в отношении традиционной закупки продуктов. К аудитории интернет-магазинов присоединились пожилые люди, которые теперь не хотят отказываться от этой удобной привычки. Поэтому компании должны разрабатывать простые в использовании сайты и приложения, иметь службу поддержки, а также внимательнее отнестись к публикации инструкций об использовании сайта для новых пользователей.

Нестабильность последних двух лет также побудила многих потребителей обратить внимание на свои финансы, начать экспериментировать с инвестированием и пользоваться криптовалютами. По словам Элисон Ангус, компании должны лучше информировать потребителей о своих финансовых услугах или делать их более доступными, например, снижать комиссию.

По данным компании, 56% потребителей ожидают, что в ближайшие пять лет они станут счастливее. Чтобы достичь этого состояния, люди будут покупать продукты для развития ментального и физического здоровья. Например, курсы медитации и йоги. Элисон Ангус считает, что компаниям, предоставляющим подобные услуги, нужно пересмотреть свою маркетинговую стратегию. Работать через конкретные примеры и демонстрировать реальный покупательный опыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951716-chto-i-kak-my-budem-pokupat-v-2022-godu-rasskazali-issledovateli/