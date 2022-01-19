Менопауза может подтолкнуть женщин к увольнению

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Пятая часть женщин, переживающих менопаузу, задумываются о том, чтобы уйти с работы из-за отсутствия поддержки со стороны работодателей в этот непростой период, передает Bloomberg.

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Исследование, проведенное по заказу службы по уходу за детьми Koru Kids, показало, что большинство женщин не получают никакой поддержки на работе в связи со своими симптомами менопаузы, и почти четверть из них недовольны своей жизнью из-за этого. Около 18% задумываются о том, чтобы уволиться. Такие результаты показал опрос двух тысяч женщин Великобритании в возрасте от 45 до 67 лет.

«Никогда не следует увольнять женщин из-за биологических особенностей их организма. Нам необходимо поддерживать женщин, предоставлять им гибкий график работы и достойное медицинское обслуживание, чтобы они не теряли работу без необходимости», — сказала Рэйчел Каррелл, основательница Koru Kids.

Симптомы, вызванные менопаузой и предменопаузой, включают в себя бессонницу, перепады настроения и приливы жара. Они могут быть настолько изнурительными, что это оказывает даже большее влияние на карьеру женщины, чем рождение ребенка. Это также увеличивает нагрузку на рынок труда Великобритании, где вакансии остаются открытыми из-за нехватки квалифицированного персонала, повышения заработной платы и опасений по поводу инфляции. Уволившиеся женщины рассказали, что сделали это из-за давления и непонимания со стороны работодателя, а также невозможности работать по гибкому графику.

Целых 63% опрошенных женщин, находящихся в периоде менопаузы, заявили, что их работодатель не ввел никакой политики поддержки работников, переживающих подобные изменения в своей жизни. Еще более высока доля тех, кто взял отпуск из-за своих симптомов и не сообщил работодателю о настоящих причинах этого решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951715-menopauza-mozhet-podtolknut-zhenschin-k-uvolneniyu/