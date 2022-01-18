Компания из США провела первое испытание пассажирской "летающей тарелки"

Американская компания Zeva провела первое испытание аппарата, который внешне напоминает летающую тарелку, передает GeekWire.
9 января недалеко от штаб-квартиры самой компании в городе Такома, штат Вашингтон, прошло первое летное испытание летательного аппарата eVTOL. В общей сложности были проведены четыре вылета.
За это время аппарат провел четыре минуты в воздухе.
Кроме того, во время управления eVTOL были совершены маневры руления на малых скоростях и маневры вертикального набора высоты.
"Это огромный переломный момент для Zeva, поскольку мы присоединяемся к эксклюзивному набору проверенных летающих платформ eVTOL и свидетельство неустанной тяжелой работы и изобретательности всей нашей команды за последние два с половиной года", - сказал генеральный директор Zeva Стивен Тиббитс.
Летальный аппарат предназначен для одного человека. Приводится в движение четырьмя парами роторов. Во время полета пилот переходит в горизонтальное положение головой вперед.
Максимальная скорость eVTOL составляет 257 км/час.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951634-kompaniya-iz-ssha-provela-pervoe-ispytanie-passazhirskoy-letayuschey-tarelki/