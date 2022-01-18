Как оставаться счастливым и здоровым во время пандемии, рассказали психологи

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Два года пандемии COVID-19 нанесли значительный ущерб психологическому состоянию людей во всем мире. The Guardian попросил экспертов рассказать о способах стать более счастливыми и здоровыми в это непростое время.

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Профессор психиатрии в Университете Джорджа Вашингтона Брэндон Корт сказал, что в ситуации с пандемией действуют те же механизмы, которые включаются после массовой травмы, войны или теракта. Люди могут излечиться социально.

«Быть ​​вместе, когда происходит что-то ужасное, а затем исцеляться вместе — это действительно важно. Люди, которые объединяются в процессе исцеления, как правило, добиваются большего успеха, чем те, кто самоизолируются в это время. В случае с пандемией COVID-19 стресс не является таким острым или внезапным, как после землетрясения или взрыва, но изоляция, которую мы все испытали в контексте стресса и травмы, разъедает нас психологически. Поэтому сейчас как никогда важно оказывать поддержку друг другу», — говорит он.

Старший советник глобальной сети психического здоровья и психосоциальной поддержки Эшли Немиро говорит о том, что примерно у каждого пятого человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации, начинают развиваться проблемы с психическим здоровьем (распространенность общих проблем с психическим здоровьем среди населения мира составляет примерно 1 из 10). Показатели серьезных психических расстройств, таких как шизофрения, увеличиваются с 2-3% до 3-4%. «Исследование 2018 года показало, что проблемы с психическим здоровьем удваиваются в чрезвычайных ситуациях. Я не удивлюсь, если такое же последствие оставит после себя пандемия», — говорит она.

По мнению Корта и его коллег, в работе с тревожными расстройствами, спровоцированными пандемией, эффективными могут стать действия на предупреждение. И необязательно такую работу должен проводить высококвалифицированный специалист. Например, в 2015 году ВОЗ запустила программу «Управление проблемами плюс» в Кении и Пакистане, в рамках которой любой человек со средним образованием мог за несколько недель обучиться оказанию психологической поддержки тем, кто в ней нуждается. В дальнейшем этот человек проводил пять еженедельных 90-минутных индивидуальных или групповых сеансов, во время которых рассказывал о навыках управления стрессом, контроле дыхания, преодолении инерции и развитии сети социальной поддержки. Заключительная сессия была посвящена тому, как не срываться.

Подобные проекты предупреждения проблемы действуют в Великобритании, но специалисты считают, что их недостаточно, а именно такой способ стал бы эффективной мерой в борьбе с последствиями пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951512-kak-ostavatsya-schastlivym-i-zdorovym-vo-vremya-pandemii-rasskazali-psihologi/