Мужчина стал единственным пассажиром во время восьмичасового перелета

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Мужчина стал единственным пассажиром рейса Лондон-Орландо. Он показал, как в одиночестве летел в самолете.

Пользователь Кай Форсайт опубликовал в TikTok видео своего перелета. Он воспользовался услугами компании British Airways, чтобы долетать из английской столицы в Орландо.

Тиктокер рассказал, что экипаж сообщил ему, что он был единственным пассажиром в самолете.

Кай показал пустой салон воздушного судна, а также импровизированную кровать, которую он соорудил из кресел.

Мужчина летел 8 часов в одиночестве. По его словам, это был самый странный полет в его жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951402-muzhchina-stal-edinstvennym-passazhirom-vo-vremya-vosmichasovogo-pereleta/