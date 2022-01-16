Цунами образовалось после извержения подводного вулкана у островов Тонга

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После извержения подводного вулкана у островов государства Тонга образовалось Цунами. Угрозу разгула стихии объявили сразу в нескольких странах.

Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга, спровоцировав волну цунами, пишет РИА Новости.

В Японии метеорологи объявили об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, отметили корреспонденты

Сообщается, что не менее 10 судов опрокинулась или затонули.

Эвакуацию объявили также в Самоа.

Предупреждения о цунами распространили даже на западном побережье США, пишет издание.

На Курилах также объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана

"Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра в результате извержения подводного вулкана в Тонге", - сообщили изданию в экстренных службах.

Также стало известно о том, что два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье. Все это последствия извержения вулкана в Тонга, отметили корреспонденты.

"Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, информируем о том, что данный пляж был признан непригодным для купания", - цитирует издание сообщение перуанской полиции.

Однако 16 января предупреждение об угрозе цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай сняли во всех регионах Японии.

Также стало известно, что режим предупреждения о возможном цунами в Сахалинской области снят. Информацию об этом изданию подтвердили в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951396-tsunami-obrazovalos-posle-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-u-ostrovov-tonga/