Король Нидерландов заявил, что перестанет использовать карету с изображением темнокожих рабов

Спорный рисунок на карете De Gouden Koets. Скриншот: YouTube/NOS Jeugdjournaal

Король Нидерландов заявил, что традиционная карета королевской семьи перестанет использоваться из-за рисунков, которые на ней изображены, передает Би-би-си.

Конная повозка De Gouden Koets традиционно использовалась королевской семьей Нидерландов во время церемоний открытия парламента. На ней изображаются рисунки, восхваляющие колониальное прошлое страны.

На рисунках изображаются темнокожие рабы, которые предлагают сидящей белой женщине сахарный тростник, какао и другие дары.

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что карета оскорбительна для большинства людей и призвал противостоять колониальной истории страны.

"Пока в Нидерландах живут люди, которые ежедневно чувствуют боль дискриминации, прошлое по-прежнему будет бросать тень на наше время", - сказал монарх.

Сообщается, что De Gouden Koets не использовалась уже много лет и находится в Амстердамском музее после реставрации.

Известно, что в прошлом году мэр Амстердама Фемке Халсема принесла извинения за многовековую роль города в работорговле в прошлом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951209-korol-niderlandov-zayavil-chto-perestanet-ispolzovat-karetu-s-izobrazheniem-temnokozhih-rabov/