Хирург из Британии выжигал свои инициалы на органах пациентов и избежал тюрьмы

Саймон Брэмхолл. Фото: Би-би-си

Британский хирург выжигал свои инициалы на органах своих пациентов во время операций, передает Би-би-си.

В 2013 году хирург Саймон Брэмхолл выжег на печени двух своих пациентов аргоновым аппаратом свои инициалы размером в четыре сантиметра во время работы в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме.

А когда орган одного из бывших пациентов не прижился, больной обратился к другому специалисту. Последний во время оперирования заметил проделку 57-летнего Брэмхолла. Саймон в своих деяниях сознался.

Суд квалифицировал действия Брэмхолла как нападение с избиением. В 2017 году он был оштрафован на 13 тыс. долларов и приговорен к общественным работам.

Один из пострадавших заявил, что горе-врач нанес ему психологический ущерб. Сам же Брэмхолл утверждает, что выжигая свои инициалы пытался разрядить атмосферу во время операции.

Генеральный медицинский совет (GMC) заявил, что хирург своими действиями нанес ущерб имиджу своей профессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950995-hirurg-iz-britanii-vyzhigal-svoi-initsialy-na-organah-patsientov-i-izbezhal-tyurmy/