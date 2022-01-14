Израильские ученые научили золотую рыбку "водить машину"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Израильские ученые научили золотую рыбку управлять транспортным средством. Это исследование предлагает новое понимание способности водных обитателей ориентироваться на местности, передает Washington Post.

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Для исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Behavioral Brain Research, золотых рыбок обучали использовать колесную платформу Fish Operated Vehicle. Курс FOV менялся в зависимости от движения рыбы внутри резервуара для воды, установленного на платформе. Задача состояла в том, чтобы «направить» роботизированное транспортное средство к цели, которую можно было наблюдать сквозь стенки аквариума. Транспортное средство было оснащено радаром для обнаружения света и определения дальности, а также технологией дистанционного зондирования, которая использует лазеры для сбора данных о его местонахождении на земле и местонахождении рыбы в аквариуме.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона обнаружили, что рыба может перемещать FOV в незнакомой среде, достигая цели «независимо от ее начальной точки, при этом избегая тупиков и исправляя неточности местоположения». Золотых рыбок в аквариуме поместили на испытательную арену и поставили перед ними задачу двигаться к цели. После успешного попадания в цель они получали награду в виде пищевых гранул. Ученые заявили, что после нескольких дней обучения рыбы смогли преодолевать препятствия в виде стен, избегая при этом попыток отвлечься на ложные цели.

«Исследование намекает нам на то, что навигационные способности являются универсальными, а не специфичными для окружающей среды. Это показывает, что золотые рыбки обладают когнитивной способностью решать сложные задачи в среде, совершенно отличной от той, в которой они эволюционировали», — сказал Шахар Гивон, один из авторов исследования, в своем заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950964-izrailskie-uchenye-nauchili-zolotuyu-rybku-vodit-mashinu/