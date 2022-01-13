Близнецов гигантской панды впервые показали публике в Токио

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В Токио в зоопарке Уэно впервые представили зрителям панд-близнецов, передает РИА Новости.

Близнецы родились в зоопарке Уэно 23 июня у панды Синсин. Панда-мальчик Сяосяо и его сестра Лэйлэй быстро растут и уже весят примерно 15 кг.

Зоопарк из-за увеличения числа больных COVID-19 ограничил визит посетителей к детенышам панды. Взглянуть на них удалось победителям лотереи.

На знакомство с близнецами дается лишь три дня, в день их могут посетить только тысяча человек. Желающие посетить зоопарк оставляли заявки еще в декабре. Их было так много, что шансы увидеть детенышей составили 1 к 350. Когда в следующий раз можно посмотреть на панд, в администрации зоопарка пока не говорят.

Отмечается, что за 140 лет существования зоопарка у них впервые родились близнецы.

Ранее Китай заявил, что редкие гигантские панды преодолели угрозу исчезновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950892-bliznetsov-gigantskoy-pandy-vpervye-pokazali-publike-v-tokio/