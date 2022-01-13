Головоломка "как из прошлого" взорвала американский интернет

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Инженер-программист из Бруклина Джош Уордл был шокирован успехом созданной им онлайн-головоломки Wordle, которую в прошлые выходные скачало 2 млн человек. Люди используют игру в качестве совместного развлечения с родственниками, находящимися на карантине из-за нового штамма COVID-19, передает Guardian.

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Головоломка дает пользователю возможность каждый день угадывать новое слово. На это у игроков есть всего шесть шансов. Считается, что популярность Wordle отчасти объясняется тем, что в эпоху приложений, агрессивно конкурирующих за внимание и время пользователей, эта игра создана для того, чтобы в нее можно было играть один раз в день. Кроме того, она не вынуждает пользователя установить push-уведомления и регистрироваться по электронной почте.

Часть привлекательности игры Уордла, по мнению игровых экспертов, заключается в том, что она возвращает людей к эпохе «невинного» Интернета. Потому что в настоящее время пользователи устали от того, что приложения постоянно пытаются использовать их данные, монетизировать игровой процесс или способствовать возникновению зависимости. «Сейчас Интернет находится в очень плохом состоянии и это здорово, что появилось приложение, которое не делает всех этих неприятных вещей. Таким был Интернет, когда он только появился», — сказал Адам Проктер, преподаватель курса дизайна игр в Саутгемптонском университете.

Сам разработчик говорит, что был шокирован такой популярностью своей головоломки и сейчас чувствует ответственность перед миллионами пользователей. При этом он говорит, что его очень тронули сообщения от людей о том, что эта игра помогла им наладить контакт со своими родителями, с которыми они не могут каждый день видеться из-за обострившейся ситуации с COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950768-golovolomka-kak-iz-proshlogo-vzorvala-amerikanskiy-internet/