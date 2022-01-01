Новые фото Марса прислал китайский зонд

Зонд "Тяньвэнь-1". Кадр из видео: youtube.com/ CCTV Video News Agency

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки Марса. Фотографии были сделаны в первый день 2022 года.

Как сообщает People's Daily, China в своем Twitter, на фото можно увидеть изображение орбитального аппарата, марсохода Zhurong, который работает на поверхности Марса, а также ледники Серного полюса Красной планеты.

Модуль удален от Земли на 3,5 млн километров, пишет Life со ссылкой на государственное космическое управление КНР. На передачу фотографий ушло 19,5 минут.

На орбите Марса китайский аппарат трудится 526 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949573-novye-foto-marsa-prislal-kitayskiy-zond/