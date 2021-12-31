Врач оценил традицию съедать бумажку с желанием в Новый год

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Врач оценил традицию съедать бумажку под бой курантов с желанием на Новый год, передает РИА Новости.

Такая традиция раз в год вреда здоровью не нанесет. Но желательно, чтобы бумажка была маленькой, не цветной, а желание на ней было написано карандашом, говорит специалист Андрей Тяжельников.

А вот другая новогодняя традиция - смотреть телевизор - является вредной.

"И не только потому, что вы не получите удовольствия от вкусной еды, сосредотачиваясь на экране. Но, прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи", - говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

Просмотр телевизора в новогоднюю ночь должен быть коротким, чтобы не навредить глазам. Еще не рекомендуется сидеть за столом всю ночь, чтобы не перегружать желудок, который будет потом всю ночь работать.

Лечь спать тоже постараться как можно раньше, чтобы без усердий вернуться в свой привычный график.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949494-vrach-otsenil-traditsiyu-sedat-bumazhku-s-zhelaniem-v-novyy-god/