Четырех нарушителей коронавирусных мер подвергли публичному "маршу позора" в Китае

Нарушители ковидных ограничений в Китае на "марше позора". Фото: Weibo

Нескольких нарушителей в одном китайском городе подвергли позорному маршу, передает CNN.

Инцидент произошел в городе Цзинси в провинции Гуанси в минувший вторник и вызвал негативную реакцию пользователей Интернета. Видеоролик был опубликован в Сети.

Четырех подозреваемых в нелегальной перевозке людей через закрытые границы во время жесткой самоизоляции в Китае подвергли публичному позору. Их заставили пройти по улице города с плакатами на спине и груди, на которых были изображены их фотографии, написаны их имена и причина наказания.

Нарушители были одеты в защитные костюмы и маски. Каждого сопровождали два офицера и окружали полицейские с огнестрельным оружием. Вокруг наблюдала толпа простых граждан.

Официальные лица города заявили, что демонстративное наказание было направлено на предотвращение подобных преступлений на границе.

Ранее во вторник стало известно, что полиция арестовала двух человек. Оба помогли двум уроженцам Вьетнама незаконно попасть в Цзинси, хотя один из них был болен COVID-19. Из-за этого всех 50 тыс. жителей закрыли на карантин.

Неизвестно, были ли эти двое среди подверженных позорному маршу людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949375-chetyreh-narushiteley-koronavirusnyh-mer-podvergli-publichnomu-marshu-pozora-v-kitae/