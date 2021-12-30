Королевский гвардеец в Лондоне сбил ребенка с ног и прошелся по нему (видео)

Королевский гвардеец сбил ребенка. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Солдат королевской гвардии в Лондоне во время марша сбил ребенка, передает Independent.

Очевидец заснял на камеру марш двух королевских гвардейцев около Лондонского Тауэра. Внезапно на пути одного одного из солдат выскочил мальчик. Тогда гвардеец сбил ребенка и почти прошел по нему. И продолжил марш.

На кадрах видеоролика, который впервые был опубликован в TikTok, упавший мальчик самостоятельно встает.

"Мы знаем об инциденте в лондонском Тауэре сегодня во время обычного патрулирования", - сказал представитель гвардии.

Они заявили, что пришедших туда людей заранее предупредили о марше, но мальчик случайно выбежал впереди шагающего.

"Солдат попытался перешагнуть через ребенка и продолжал выполнять свои обязанности", - отметили представители.

После марша сбивший мальчика солдат в скором времени вернулся и удостоверился лично, что ребенок не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949351-korolevskiy-gvardeets-v-londone-sbil-rebenka-s-nog-i-proshelsya-po-nemu-video/