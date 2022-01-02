Москвичка потеряла ногу в 19 лет, но стала топ-моделью с мировым именем

Ольга Занозина. Фото: instagram.com/os_kot

42-летняя Ольга Занозина из Москвы смогла стать топ-моделью европейского уровня, при том что вместо одной ноги у женщины уже много лет протез.

О нелегком пути к славе и счастливой жизни Ольга рассказала Татьяне Денесюк в ее проекте "Изнанка", пишет Life.ru.

Проблемы с ногой у Ольги начались еще в 9 лет - она угодила под машину. После этого под коленом у девочки образовалась злокачественная опухоль.

Ситуацию ухудшило то, что врач, к которому обратились родители девочки, сначала проблему не заметил и решил, что она просто застудила ногу. Медик назначил прогревания, что только усугубило опухоль.

Позже Ольге поставили имплант, удалив кость и мышцы, но он не прижился.

Женщина рассказывает, что из-за этого все свое отрочество и юность она провела без друзей - никто не хотел дружить с вечно хромающей девочкой. Более того, над ней откровенно смеялись и показывали пальцем.

Еще несколько лет Оля прожила как в аду - ей ставили аппарат Илизарова, после хотели поменять имплант, но во время операции занесли инфекцию, лечить которую пришлось ударными дозами антибиотиков, из-за чего девушка лишилась волос и ногтей.

В итоге, устав от этого, Ольга решилась на ампутацию конечности. В 19 лет она осталась без ноги.

Свой протез россиянка долгое время скрывала ото всех - носила только брюки и длинные кофты. Но это не помешало ей найти молодого человека, выйти замуж и родить дочь Ксению.

Ее жизнь и отношение к самой себе резко изменились после знакомства с одним из волонтеров в фонде "Благо дари миру". В фонде ее уговорили полетать на дельталете, а после - прыгнуть с парашютом. Это вселило в нее уверенность, что она может все.

Так Ольга стала искать, чем занимаются девушки с протезами, и увидела их на подиуме. После этого у Ольги появилась настоящая цель.

В 2019 году Ольга устроила собственный показ мод "Мир стальной красоты", в котором дизайнерские наряды демонстрировали исключительно девушки с протезами. Так она хотела и себя принять, и другим показать, что жить на широкую ногу возможно, даже когда она - искусственная.

Ольга также стала участвовать в конкурсах красоты и завоевала не одну награду - ей удалось выиграть титулы "Вице-мисс Лицо планеты" и "Топ-модель - 2021" на международном конкурсе "Мода и красота планеты".

После этого Ольге стали предлагать сотрудничество модные фотографы. Один из них предложил москвичке сняться в образе художницы Фриды Кало, в итоге снимок попал во французский журнал Moevir, а лицо Оли — на обложку.

Так Ольгой заинтересовались в Европе, а легендарный модельер Пьер Карден пригласил модель на свой показ.

Сейчас моделью восхищаются по всему миру, она вдохновляет сотни других людей, которые раньше считали, что их жизнь кончена. Несмотря на все достижения, модель на этом останавливаться не думает — впереди еще много неизведанного как в мире моды, так и на конкурсах красоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949251-foto-moskvichka-poteryala-nogu-v-19-let-no-stala-top-modelyu-s-mirovym-imenem/