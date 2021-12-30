Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе

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Диетолог назвала способы сэкономить при приготовлении новогоднего стола, передает Прайм.

Некоторые из продуктов для новогоднего стола можно заменить более здоровыми "аналогами". При этом также получится сэкономить. К примеру, вместо колбасы можно купить курицу, индейку или говядину. Мясо запечь и подавать, как нарезанное, или добавить в салат в качестве ингредиента.

Это будет дешевле и менее вредно, говорит диетолог Юлия Пигарева.

Еще вместо черной или красной икры можно взять икру палтуса или минтая.

"Это вкусный и полезный продукт, который по составу не уступает привычным, более дорогим аналогам. Но хотелось бы отметить, что для бутербродов стоит использовать не белый, а цельнозерновой хлеб", - говорит специалист.

Пигарева рекомендует покупать к столу не готовую малосольную, а целую рыбу и засолить самому. Это обойдется дешевле.

Вместо вредной газировки лучше поставить на стол компоты или морс. А десерты заменить фруктами.

Но при этом на алкогольных напитках и овощах лучше не экономить. А купить в проверенных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949241-dietolog-rasskazala-kak-sekonomit-na-novogodnem-stole/