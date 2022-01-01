Плюс-сайз модель снялась в новом откровенном купальнике для скандально известного бренда

Холли Марстон. Фото: instagram.com/hollymarston

Плюс-сайз блогерша Холли Марстон стала одной из новых моделей для скандально известного западного бренда одежды Fashion Nova. Девушка продемонстрировала новый откровенный черный купальник от дизайнеров.

Снимок с Марстон был опубликован на официальной странице novaswim от Fashion Nova в Instagram, на которой публикуются модели купальников от бренда.

На снимке Холли позирует перед камерой в черном латексном бикини, показывая подписчикам свои пышные формы.

Образ девушки дополняют черные перчатки до локтя, колье с длинными шипами, солнцезащитные очки и черные длинные серьги, а также браслеты на правой руке.

Отметим, что на официальном сайте Fashion Nova этот наряд можно приобрести со скидкой за 15 долларов (примерно 6,5 тыс. тенге).

В комментариях под постом пользователи принялись забрасывать комплиментами блогершу, отметив, что она очень горячо выглядит в этом латексном купальнике.

"Наконец-то модель, которая выглядит естественно"; "Это чертовски сексуально!"; "Она просто улет"; "Вау, она потрясающая", - высказались подписчики.

Сам пост набрал почти 1,5 тыс. лайков на странице бренда и еще 33,1 тыс. лайков на личной странице Марстон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948706-plyus-sayz-model-snyalas-v-novom-otkrovennom-kupalnike-dlya-skandalno-izvestnogo-brenda/