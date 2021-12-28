Шахматы помогают справиться с пандемийной тревогой

Иллюстративное фото: pexels.com

Шахматы могут стать способом спасти свое психологическое благополучие в пандемийную эпоху. Колумнист Guardian Сэм Паркер рассказал о том, как древняя настольная игра помогла ему справиться с тревогой.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сэм Паркер рассказывает о том, как в первый день 2021 года, он чувствовал усталость от прошедшего года и страх от того, что COVID-19 теперь всегда будет присутствовать в жизни людей. В поисках успокоения Сэм впервые за много лет открыл сайт chess.com и сделал ход пешкой. Он был не одинок в своем энтузиазме. В 2020 году chess.com привлек более 11 млн новых пользователей. Несомненно, многие из них были вдохновлены хитом Netflix «Ход королевы». Но даже спустя месяцы после выхода сериала, когда пыл многих должен был поутихнуть, пользователи продолжали анализировать партии и обсуждать шахматы. Во времена экзистенциального беспокойства люди пришли к игре, возраст которой больше полутора тысяч лет.

Пандемия стала временем, когда многие люди впервые задумались о психическом здоровье. Разговоры о том, как поддержать физическую форму во время изоляции быстро сменились на обсуждения того, как пережить тревожность. Отделы кадров опасаются потерять удаленных сотрудников из-за длительного стресса и быстро выучили язык поддержки. Семинары под общим лозунгом «Это нормально — быть не в порядке» быстро стали частью общественной жизни. Сэм Паркер также отмечает, что шахматы помогают ему в этот непростой период сохранять окно ясности в своем уме. По его словам, шахматная партия — это место, где рассеивается туман дневных стрессов и отвлекающих факторов.

«Мой терапевт часто говорил, что мне нужно найти способы настроиться на большее количество эмоций. Испытывать не только тревогу, но и остальную часть «большой четверки»: радость, печаль и гнев. Оказалось, что шахматы — это идеальный способ испытать все эти эмоции в течение нескольких ходов», — говорит он.

По словам колумниста Guardian, в шахматах нет случайности, но эта игра помогает проверить свою способность управлять собственными мыслями. Кроме того, они тренируют решимость, которая может пригодиться и в реальной жизни. Традиционный взгляд на шахматы предполагает, что эта игра может помочь людям стать умнее и логичнее, но пандемия показала, что шахматы — это также отличный способ справиться с тревожностью и воспитать в себе устойчивость к постоянным изменениям окружающего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948691-shahmaty-pomogayut-spravitsya-s-pandemiynoy-trevogoy/