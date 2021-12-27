"Человек паук: Нет пути домой" стал лидером 2021 года по кассовым сборам

Кадр из трейлера "Человек паук: Нет пути домой": YouTube/Marvel Entertainment

Недавно вышедший в прокат фильм киновселенной Marvel собрал миллиард долларов в мировом прокате, передает Би-би-си.

Новый фильм о приключениях супергероя человека паука стал самым кассовым в этом году.

По данным аналитиков Comscore, последним фильмом, собравшим миллиард долларов, в последний раз стали "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", снятые Джей Джей Абрамсом.

"Человек паук: Нет пути домой" стал первым фильмом, достигшим такого кассового успеха с начала пандемии COVID-19. При этом картину не выпускали в прокат в Китае, который является крупнейшим кинорынком в мире.

К главным ролям в фильме вернулись Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч в роли Доктора Стрэнджа, Мариса Томей, Альфред Молина и другие.

Напомним, в марте стало известно, что Marvel создали нового Капитана Америку, у которого нетрадиционная ориентация. Первое появление персонажа было приурочено к Всемирному прайд-параду. Накануне уже были опубликованы первые эскизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948644-chelovek-pauk-net-puti-domoy-stal-liderom-2021-goda-po-kassovym-sboram/