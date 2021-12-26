Военный подшутил над Байденом в прямом эфире

Джо Байден с супругой Джилл. Фото: Alex Wong/Getty Images

Военный из США пошутил над главой государства Джо Байденом во время общения последнего с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки в прямом эфире.

О курьезном случае написала газета New York Post.

В США традиционно транслируются телефонные звонки президента сотрудникам военных ведомств. На последней такой трансляции один из военных в завершение разговора поздравил Байдена и первую леди с наступающим Рождеством.

"Счастливого Рождества и вперед, Брэндон", - сказал мужчина.

"Согласен, вперед, Брэндон", - поддержал его президент.

По реакции лидера США была непонятно, знал ли он о значении этой шутки, но его супруга Джилл Байден посмеялась и закатила глаза.

Американские СМИ объясняют, что фраза "Вперед, Брэндон" появилась во время октябрьских гонок NASCAR в Алабаме и быстро стала крылатой. Дело в том, что во время интервью с одним из участников по имени Брэндон болельщики начали скандировать "К черту Байдена" в более грубой форме, но журналист, бравшая интервью, заявила телезрителям, что болельщики кричат "Вперед, Брэндон". С тех пор эту фразу стали использовать в качестве цензурной версии ругательства в адрес американского президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948558-voennyy-podshutil-nad-baydenom-v-pryamom-efire/