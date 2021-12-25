Девушка простила облившего ее кислотой мужчину и вышла за него замуж

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В Турции 20-летняя девушка вышла замуж за мужчину, который плеснул ей в лицо кислотой, оставив ее почти слепой и изуродованной, передает Daily Mail.

20-летняя Берфин Озек подверглась нападению со стороны бывшего 23-летнего бойфренда Казима Озана Селтика в 2019 году после того, как их отношения закончились.

Перед тем, как облить девушку кислотой, молодой человек заявил ей, что если он не может заполучить ее, то она не достанется никому.

Жительница Турции выжила и заявила в полицию. Злоумышленника арестовали.

Берфин Озек до и после нападения. Фото: ber.foo/Newsflash

После чего парень засыпал пострадавшую любовными посланиями и извинениями, умоляя ее простить его. Жертва даже отозвала свою жалобу.

"Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдала себя ему. Я его очень люблю, а он меня", - говорила Берфин.

Однако после массовой негативной реакции в соцсетях девушка вновь обратилась в правоохранительные органы.

В итоге нападавшего приговорили к 13,5 годам тюрьмы. Но изменения в законе вместе с коронавирусными нововведениями позволили молодому человеку досрочно выйти на свободу.

Фото: Newsflash

Казим Озан сразу сделал предложение руки и сердца, Берфин согласилась. Свадьба состоялась в начале декабря. Семья пострадавшей не поддерживает их брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948545-devushka-prostila-oblivshego-ee-kislotoy-muzhchinu-i-vyshla-za-nego-zamuzh/