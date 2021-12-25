Как стать богаче и счастливее в 2022 году, рассказал британский психолог

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Противостоять страхам, улучшить свое здоровье, стать богаче и счастливее в 2022 году. Клинический психолог Роберт Бабб говорит, что ключом к успешным изменениям в жизни в новом году является постоянный мониторинг того, насколько вам подходит дело, которым вы занимаетесь, передает The Guardian.

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Несмотря на то, что зона комфорта является надежным местом для того, чтобы пережить пандемийный стресс, психологи говорят, что именно сейчас нужно задуматься о том, чтобы выйти за пределы своих возможностей. Бабб говорит, что люди могут расти умственно, эмоционально, физически, социально и профессионально, если столкнутся лицом к лицу со своими страхами или попробуют что-то находящееся за рамками их комфорта. Адаптация и стимуляция — важные составляющие нашего благополучия и огромная часть нашей способности сохранять устойчивость. Мы можем зайти в тупик в своем росте и единственный способ выйти из него – это получить новый жизненный опыт.

Она добавляет, что столкновение со страхами способно повысить самооценку, а достижение цели всегда связано с высвобождением дофамина, гормона хорошего самочувствия. «Когда вы знаете, что можете сделать что-то, вы начинаете лучше к себе относиться. Риск имеет позитивный эффект, у вас появляется больше энергии. Это своеобразный эффект домино», — говорит Бабб.

Психологи советуют технику тренировки себя через внутренний диалог. Идея состоит в том, что мы гораздо лучше даем советы другим людям, чем себе. Поэтому нужно назвать вслух свое имя и задать вопрос: «Итан, что ты собираешься делать с этой ситуацией?».

Психологи считают, это полезным, поскольку связь между использованием имени и мыслями о ком-то другом очень сильна в уме. Это переключает перспективу, позволяет дистанцироваться от себя и более объективно посмотреть на ситуацию. Что является особенно актуальным сейчас, когда многие снова уходят на изоляцию в связи с распространением нового штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948506-kak-stat-bogache-i-schastlivee-v-2022-godu-rasskazal-britanskiy-psiholog/