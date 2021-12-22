Приложение, позволяющее делиться излишками еды, набирает популярность среди британцев

Иллюстративное фото: pexels.com

Среди британцев набирает популярность приложение, которое позволяет гражданам и предприятиям делиться излишками продуктов, которые все еще съедобны, но рискуют быть выброшенными, передает BBC.

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Приложение Olio позволяет всем желающим загрузить фотографию продуктов, которыми они хотят поделиться. Желающие забрать эти продукты могут подать заявку и написать сообщение через это же приложение. Партнерами приложения являются известные сети супермаркетов. Так, например, одна из сетей отдает в конце дня волонтерам часть продуктов, срок годности которых истекает. Волонтеры размещают эти продукты в приложении и раздают нуждающимся.

Количество продуктов питания, которые попадают в отходы, остается огромной глобальной проблемой. По данным ООН, ежегодно во всем мире выбрасывается около 1,3 млрд тонн пищевых продуктов, что составляет треть всех производимых продуктов питания. В Великобритании этот показатель составляет 6,6 млн в год. Из числа этих отходов лишь три четверти были несъедобными в момент, когда попали в мусор.

Проблема всегда усугубляется в период праздников, когда многие домохозяйства и заведения покупают дополнительную еду для рождественских обедов и других торжеств. Такие приложения, как Olio, призваны перераспределить продукты и справиться с проблемой превращения излишком в отходы.

«В это Рождество мы готовимся к активной работе. Особенно, если произойдет локдаун и многие заведения закроются. Это может привести к потере огромного количества еды, если ее вовремя и быстро не перераспределить», — говорит создательница Olio Тесса Кларк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947730-prilozhenie-pozvolyayuschee-delitsya-izlishkami-edy-nabiraet-populyarnost-sredi-britantsev/