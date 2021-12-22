Подарки пандемийной эпохи: люди массово отказываются от "Тайного Санты"

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Люди массово отказываются от участия в «Тайном Санте» на работе и от покупки традиционных сувениров для малознакомых людей. Пандемия создала новый предпраздничный тренд — покупку значимых подарков только для самых близких людей, передает The Washington Post.

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Потребители переосмысливают свой подход к подаркам, сокращая количество покупок и людей, которым они их дарят. Изменилось и настроение подарков. Теперь в тренде практичность. Люди предпочитают дарить мелкую кухонную технику, книгу и сертификаты в любимые магазины. В прошлом году пандемия вынудила многих пересмотреть давние традиции. Рост цен и массовые сбои поставок повлияли на то, что ассортимент в магазинах оставлял желать лучшего. Это только усилило переход к новому тренду.

Абсолютно нормальным стало дарить подержанные вещи или просто сделать подарок наличными. Также люди стали спокойнее относиться к оберточной бумаге и перестали заворачивать все подарки. Вместо этого используют многоразовые подарочные пакеты или же складывают под елкой деревянные коробки от Amazon. Эти маленькие шаги привели к фундаментальным изменениям в этот праздничный сезон. Джулиан Гиви, профессор маркетинга в Университете Западной Вирджинии, изучающий поведение потребителей и традицию подарков, говорит, что в доковидные времена люди предпочитали дарить различные новинки.

Пандемия сместила приоритеты людей в пользу практичности и долговечности. Вместо того, чтобы купить множество дешевых сувениров для половины офиса, люди предпочитают приобрести одну дорогостоящую вещь для самого близкого человека. Тем более, что большинство людей продолжают работать из дома и традиция "офисных" подарков постепенно сходит на нет.

Розничные торговцы адаптировались под эту тенденцию и на прилавках появилось больше практичных, качественных и дорогих товаров. По словам директора по мерчандайзингу Лизы Гринвальд, самые большие продажи в этом сезоне у кашемировых свитеров и классических курток. Сайт аукциона eBay сообщает, что каждую минуту на сайте продается пять подержанных часов и три подержанные сумки. По данным финтех-компании Block, продажи подарочных сертификатов выросли на 43% по сравнению с прошлым годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947729-podarki-pandemiynoy-epohi-lyudi-massovo-otkazyvayutsya-ot-taynogo-santy/