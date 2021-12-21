Учеников начальной школы в США заставили воспроизвести шокирующие сцены Холокоста во время урока

Начальная школа Уоткинса. Фото: Capitol Hill Cluster School

Детей начальной школы в США заставили воспроизвести в сценке события Холокоста, передает Би-би-си.

Шокирующие сцены, в которых заставляли участвовать детей восьми и девяти лет, включали в себя стрельбу, рытье братских могил. Одному из школьников даже велели сыграть роль Адольфа Гитлера. Инцидент произошел в начальной школе Уоткинса в Вашингтоне.

Вскоре учебное учреждение принесло извинения и заявило, что это не было частью "утвержденного плана урока".

Родители школьников заявили, что их детей заставили участвовать в сценках, будто они стреляют в своих одноклассников, находятся в газовых камерах и транспортных поездах, изображая евреев.

Не менее шокирующим было то, что один из авторов сценки сказал детям, что Холокост произошел, потому что "евреи испортили Рождество". Неназванного сотрудника, который являлся организатором произошедшего, отправили в отпуск, пока ведется расследование.

"Это не был утвержденный план урока, и мы искренне приносим извинения нашим ученикам и семьям, пострадавшим от этого инцидента", - говорит представитель Public Schools округа Колумбия Энрике Гутьеррес.

Гутьеррес добавил, что отстраненный сотрудник своими действиями продемонстрировал враждебное поведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947674-uchenikov-nachalnoy-shkoly-v-ssha-zastavili-vosproizvesti-shokiruyuschie-stseny-holokosta-vo-vremya-uroka/