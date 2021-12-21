Манекен Илона Маска взорвали вместе с электрокаром в Финляндии

В Финляндии мужчина взорвал Tesla. Фото: insideevs.com

Житель Финляндии решил взорвать свой электрокар Tesla Model S 2013 года, узнав стоимость замены аккумулятора, передает Insideevs.

Владелец автомобиля обратился в сервисный центр после того, как у него стали появляться ошибки на приборной панели. Но там ему сказали, что нужно заменить аккумулятор, поскольку срок гарантии на обслуживание истек. Замена аккумулятора обошлась бы финну в 20 тысяч евро (9,9 млн тенге).

Тогда мужчина решил взорвать электрокар. Он посадил в машину манекен Илона Маска, гендиректора Tesla, укрепил на ней динамит и взорвал автомобиль.

По словам владельца, вероятно, он стал первым, кто взорвал Tesla.

В октябре Tesla стала шестой компанией в истории США, чей капитал составляет 1 трлн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947640-maneken-ilona-maska-vzorvali-vmeste-s-elektrokarom-v-finlyandii/