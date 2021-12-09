Десятки верблюдов были исключены из конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса

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Десятки верблюдов были исключены из конкурса красоты после того, как выяснилось, что хозяева вкололи им ботокс, передает Al-Monitor.

Минимум 43 животным не дали принять участие в ежегодном конкурсе красоты для верблюдов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Все потому, что их хозяева вкололи животным ботокс, сделали подтяжки лица и горбов и применили другие косметических процедуры. Хотя, согласно правилам соревнования, это запрещено.

Отмечается также, что владельцы верблюдов использовали гелевые имплантаты, инъекции и гормоны, чтобы "улучшить" внешний вид.

А как гласят критерии самого конкурса, у животного должны быть элегантные уши, большие носы, длинные шеи и ноги. Самому красивому верблюду присуждается денежный приз в размере 66 миллионов долларов.

"Клуб стремится пресечь все акты фальсификации и обмана при украшении верблюдов", - говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.

Они пообещали, что предпримут соответствующие меры и накажут нарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946159-desyatki-verblyudov-byli-isklyucheny-iz-konkursa-krasoty-v-saudovskoy-aravii-iz-za-botoksa/