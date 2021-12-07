Ученые использовали "гриб бессмертия" для синтеза нанозолота

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Международная группа ученых разработали экологически безопасную технологию получения наночастиц драгоценных металлов, передает РИА Новости.

Наночастицы серебра и золота широко применяются в медицине, сельском хозяйстве, электронике, биоинженерии. Однако метод их получения обусловлен недостатками. К примеру, это использование опасных химикатов, высокие затраты энергии, сложная схема подготовки и высокая стоимость.

Безопасный для окружающей среды метод был разработан учеными из НИУ "БелГУ" совместно с коллегами из Ирана и Вьетнама. В частности, исследователи предложили синтез наночастиц драгметаллов при помощи гриба трутовика лакированного (Ganoderma lucidum). В традиционной азиатской медицине этот гриб получил название "гриб бессмертия".

Он обладает различными антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

"По сути, микрофрагменты гриба выполняют роль подложки, на которую сорбируются ионы серебра или золота. В результате сорбции мы получили коллоидные частицы размером 50 нанометров, обладающие высокой бактерицидной, каталитической и фотоэлектросенсорной активностью", - говорит профессор кафедры общей химии НИУ "БелГУ" Михаил Трубицын.

Во время исследований наночастицы серебра показали высокую эффективность против нескольких бактериальных штаммов, включая кишечную палочку (Escherichia coli), синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa), сенную палочку (Bacillus subtilis) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

Немаловажно также то, что частицы играют роль наносенсора для мониторинга окружающей среды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945650-uchenye-ispolzovali-grib-bessmertiya-dlya-sinteza-nanozolota/