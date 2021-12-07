Эксперт назвала человеческие качества, которые привлекают мошенников

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Эксперт рассказала, какие качества человека больше всего привлекают внимание мошенников, передает РИА Новости.

Первое, чем пользуются мошенники, - чувство сострадания и жалости. Поэтому помогать финансово стоит лишь тем, кого знаете лично. Или же через известные благотворительные организации.

"Больные дети, голодные животные, погорельцы и беженцы - все те, кому необходима помощь, не оставляют равнодушными многих людей. И это нормально. Но именно на этих чувствах построен лжефандрайзинг. А если точнее, то на чувстве сострадания и эмоциональном удовлетворении от сделанного благого дела", - говорит эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Человек может попасться на удочку мошенников, если желает что-либо получить почти даром, бесплатно. К примеру, приобрести за очень выгодную цену новый айфон.

По словам Дайнеко, если предложение злоумышленников кажется вам слишком выгодным, стоит прислушаться к здравому смыслу, так как любая вещь имеет свою цену.

И последнее - страх. Мошенники часто могут выдавать себя за близких родственников, попавших в беду, или работников банка. В последнем случае мнимый сотрудник может сообщить вам об опасности, связанной с вашими деньгами на счету.

В таком случае эксперт рекомендует напрямую связаться с банком, родственником или органом власти. И ни в коем случае не выполнять сразу то, что от вас требует позвонивший вам собеседник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945634-ekspert-nazvala-chelovecheskie-kachestva-kotorye-privlekayut-moshennikov/