Гендиректор американской крупной компании уволил более 900 сотрудников через Zoom

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Гендиректор американской компании Better.com уволил более 900 сотрудников во время видеозвонка, передает CNN.

Основатель стартапа по оформлению ипотеки Вишал Гарг уволил во время веб-семинара сотни работников в минувшую среду. После этого он сообщил уволенным, что они получат письмо о выходных льготах и пособиях по почте.

К слову, прощальный видеозвонок прошел кратко и бесстрастно.

"Если вы участвуете в этом телефонном разговоре, вы являетесь частью группы неудачников, которую увольняют. Ваше трудоустройство здесь немедленно прекращается", - сказал Гарг работникам.

Причинами массового лишения работы основатель Better.com назвал "рыночную эффективность, производительность и продуктивность". Он заявил, что уволенные оказались непродуктивны и работали по часа в день.

"Я делаю это второй раз в своей карьере, и я не хочу этого делать. В последний раз, когда я это делал, я плакал", - сказал Гарг.

Среди уволенных была команда по подбору сотрудников, которая отвечала за "разнообразие, равенство и инклюзивность" в коллективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945433-gendirektor-amerikanskoy-krupnoy-kompanii-uvolil-bolee-900-sotrudnikov-cherez-zoom/