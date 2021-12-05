56-летняя модель показала эффектное фото в боди и ошеломила фанатов

Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

56-летняя американская супермодель Паулина Поризкова опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой позирует лежа в эффектном черном боди. Поклонники Паулины стали активно обсуждать снимок в комментариях, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографию Поризкова опубликовала на своей личной странице в Instagram, на которую подписаны 625 тыс. человек.

На снимке знаменитость запечатлена в черном кружевном боди с глубоким декольте. На ее ногах надеты туфли с красной подошвой и черным каблуком.

Волосы Паулины небрежно распущены и частично закрывают лицо. Позировала она полулежа, лицом к фотографу.

В описании к фото супермодель обратилась к поклонникам с сообщением, в котором рассказала о важности восприятия себя и своей красоты.

"Когда я была моложе, я надевала красивое белье для него. Теперь я одеваюсь так для себя", - заявила Поризкова.

Она пояснила, что, несмотря на свой возраст, она умеет видеть плюсы, которые обрела с годами. В конце сообщения модель призналась, что никогда не любила себя так, как сейчас.

Пост Паулины набрал уже почти 70 тыс. лайков и более 3,5 тыс. комментариев.

Фанаты Паулины в комментариях оценили ее открытость, раскрепощенность и неувядающую красоту.

"Самая прекрасная женщина на планете", "Ты хорошеешь с годами, как вино. Вау!", "Сногсшибательная фигура", "Ты выглядишь невероятно, возраст — это просто цифра", — написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945065-56-letnyaya-model-pokazala-effektnoe-foto-v-bodi-i-oshelomila-fanatov/