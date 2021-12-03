Как выглядит город, который освещают зеркала

Фото: с сайта calatorul.net

В Норвегии есть город Рьюкан, который с сентября по март находится в тени окружающих гор. Жители нашли необычное решение для выхода из постоянного мрака - осветить его зеркалами.

Рьюкан (Rjukan) расположен в узкой долине между озерами Месватн и Тиннше у подножия горы в Норвегии. Здесь живет немногим больше 3300 человек.

Это индустриальный город, который был основан в 1907 году при строительстве гидроэлектростанции на водопаде Рьюканфоссен, а затем появился и завод по производству селитры. Недорогие авиабилеты в любую страну ищите на Aviata.kz.

В маленькое, но перспективное поселение переезжали рабочие и их семьи. Производство могло бы привлекать в населенный пункт все больше новых жителей, если бы не одно большое "но": из-за расположения и направления солнечных лучей на полгода город погружается во мрак.

Для решения проблемы еще в 1913 году основатель Рьюкана Сэм Эйде предлагал повесить над ним "солнечное зеркало", которое светило бы летом и зимой.

Идею воплотили спустя почти сто лет. Художник и местный житель Мартин Андерсен в 2005 году вдохновился мыслями создателя города и настоял на реализации задумки.

В 2013 году на горном хребте, на высоте в 742 метра над уровнем моря, установили три зеркала площадью 17 квадратных метров каждое.

Управляемый компьютером гелиостат "ловит" солнечные лучи и направляет их на Рьюкан. Отраженный свет на 80-100% столь же яркий, что и естественный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945015-kak-vyglyadit-gorod-kotoryy-osveschayut-zerkala/