Впервые за почти 100 лет председателем совета директоров Дисней стала женщина

Иллюстративное фото: YouTube/Disney

Впервые за 98 лет председателем совета директоров Дисней стала женщина, передает Би-би-си.

Сьюзан Арнольд на протяжении 14 лет состояла в совете директоров и теперь сменит на посту Боба Айгера. Айгер занимал должность председателя 15 лет, но уже в конце этого года планирует вообще покинуть компанию.

За всю свою карьеру Арнольд занимала высокие посты в крупных американских компаниях, как Procter and Gamble и сети McDonald's. Также успела побывать руководителем глобальной инвестиционной компании Carlyle.

Сьюзан Арнольд. Фото: Disney Company

"Сьюзан - невероятно уважаемый руководитель, чей богатый опыт, непоколебимая честность и экспертные оценки были неоценимы для компании с тех пор, как она впервые вошла в состав Совета директоров в 2007 году", - сказал Айгер.

За время пребывания Айгера на посту председателя совета директоров с 1996 года, Дисней поглотила Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox.

А также открыла первый тематический парк и курорт в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944915-vpervye-za-pochti-100-let-predsedatelem-soveta-direktorov-disney-stala-zhenschina/