"Это конец света?" Иностранцев напугали зимние кадры из России

Снег выпал во Владивостоке. Фото: кадр из видео

Видеоролик, снятый в российском городе Владивосток после выпадения осадков, напугал пользователей Twitter, передает РИА Новости.

Иностранные пользователи социальной сети удивились заснеженным улицам на видео, опубликованном Кириллом Бакановым (WeatherSarov1).

В начале недели Приморье накрыл снежный циклон, за два дня на регион обрушилось 130% месячной нормы. В результате чего автомобили не могли проехать по заснеженным улицам, а люди были вынуждены пробираться через большие сугробы.

"Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!" – прокомментировал читатель.

"Почему у них такие маленькие машинки? Почему все не пересядут на внедорожники?" – пишет другой пользователь.

"Конец света начинается с России", – пошутил еще один пользователь.

Неделей ранее снегопад в столице Казахстана вызвал коллапс на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944914-eto-konets-sveta-inostrantsev-napugali-zimnie-kadry-iz-rossii/