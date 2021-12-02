Дед Мороз рассказал, волнуется ли из-за глобального потепления

Дед Мороз. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Дед Мороз из России объяснил, беспокоится ли он о глобальном потеплении, передает РИА Новости.

"Нет, мне что холодно, что жарко - главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга – это моя стихия!", - сказал Дед Мороз.

Ранее отчет ученых показал, что из-за глобального потепления ряд островных государств при таянии ледников могут исчезнуть с лица планеты, полностью затопившись. Также изменение климата может поспособствовать распространению опасных инфекций во всем мире, участятся стихийные бедствия и засухи, которые повлекут за собой дефицит продуктов питания.

В связи с чем на большей территории планеты может наступить голод и увеличиться число смертей.

Между тем на саммите в Глазго лидеры стран пообещали положить конец вырубке лесных массивов к 2030 году. А эксперты и активисты со всего мира утверждают, что в будущем на Земле температура может повыситься на 2,4 градуса по Цельсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944859-ded-moroz-rasskazal-volnuetsya-li-iz-za-globalnogo-potepleniya/