Блогерша показала складки на фигуре без ретуши и восхитила подписчиков

Нелли Лондон. Фото: instagram.com/_nelly_london

Британская плюс-сайз-модель Нелли Лондон регулярно показывает свою фигуру без ретуши, чем вызывает у людей восхищение. В этом ее поддерживают более 400 тыс. человек – такую аудиторию девушка собрала на своей странице в Instagram.

Нелли известна среди своих подписчиков тем, что не стесняется своей фигуры, демонстрируя жировые складки на животе, растяжки на бедрах и целлюлит на ягодицах.

Все это уместилось в ее недавней фотосессии, где блогерша сфотографировала себя в нескольких позах. По ее словам, на снимках полностью отсутствует ретушь.

"Агрессивно сжимаю свой живот, чтобы напомнить себе, насколько он чудесный. У меня милые ягодицы. Живот мягкий, но мощный. Держусь за свою грудь, потому что она тоже прекрасна", – подписала она публикацию.

Поклонники поддержали девушку в комментариях.

"Ты выглядишь великолепно!", "О боже, я обожаю эти фото! Очень красиво!", "Ты невероятная женщина. Благодаря тебе мне удалось полюбить свое тело. Я тобой восхищаюсь", "Ты такая настоящая! Я тебя люблю", "Нелли, ты богиня", – писали они.

Похожими снимками делится в своем Instagram блогерша из Австралии Карина Ирби. Недавно она показала очередное необработанное фото и высказалась о ценностях жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944696-blogersha-pokazala-skladki-na-figure-bez-retushi-i-voshitila-podpischikov/