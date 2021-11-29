Китаянка вплавь добралась до России, чтобы устроиться там на работу

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Жительница Китая переплыла реку, чтобы добраться до России и устроиться там на работу, передает сайт прокуратуры Амурской области.

На девушку завели уголовное дело.

23-летняя жительница города Хэйхэ летом этого года приобрела билет на теплоход. Во время плавания она обследовала территорию. Позже в этот день она снова села на теплоход и во время пребывания на нем спрыгнула в воду.

Китаянка намеревалась вплавь добраться до Государственной границы России, чтобы найти в этой стране работу.

"В момент прохождения теплохода в месте, расположенном вблизи российского берега обвиняемая спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла Государственную границу Российской Федерации, проходящую по линии главного фарватера реки Амур", - говорится на сайте прокуратуры.

Затея успехом не увенчалась. Уроженка Китая была задержана правоохранительными органами.

Ранее мы писали про гватемальца, который спрятался в отсеке шасси самолета, чтобы добраться до США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944377-kitayanka-vplav-dobralas-do-rossii-chtoby-ustroitsya-tam-na-rabotu/