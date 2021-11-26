Ютубер устроил "Игру в кальмара" в реальной жизни с призом в 456 тыс. долларов

Ютубер организовал "Игру в кальмара" в реальной жизни. Кадр из видео: YouTube/MrBeast

Популярный ютубер воссоздал "Игру в кальмара" в реальной жизни, где победителю игр должны были выплатить 456 тыс. долларов. Видеоролик опубликовали на YouTube.

Блогер MrBeast, настоящее имя которого Джеймс Дональдсон, устроил соревнования, показанные в сверхпопулярном сериале Netflix "Игра в кальмара", только без насилия или убийств. Например, в последнем испытании игроки должны были побегать вокруг стула под музыку, а когда она остановится, то сесть на него быстрее соперника. Призовой фонд для победителей составил такую же сумму, как и в южнокорейском проекте - 456 тыс. долларов.

В игре, которая проходила в Южной Корее, принимали участие 456 добровольцев. Они прошли шесть игр.

Декорации почти в точности соответствовали тем, что были показаны в сериале.

Всего Дональдсон потратил 3,5 миллиона долларов на организацию. Из них полтора ушли в призовой фонд.

Видеоролик длительностью 25 минут набрал за считанные часы почти 50 миллионов просмотров и почти шесть миллионов лайков. А также стал номер один в трендах по миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944050-yutuber-ustroil-igru-v-kalmara-v-realnoy-zhizni-s-prizom-v-456-tys-dollarov/