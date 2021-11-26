Walmart продавал игрушку для детей, которая пела о наркотиках на польском языке

Танцующий кактус из Walmart. Фото: NY Post

Walmart снял с продажи танцующий кактус, который пел недетскую песенку, передает NY Post.

Недавно в продажу в бюджетном магазине Walmart поступили игрушечные танцующие кактусы для детей. Они исполняли короткие песенки на английском, испанском и польском языках.

Но позже оказалось, что танцующий кактус исполнял песенку на польском языке о наркотической зависимости. Об этом рассказали покупатели, знающие этот язык.

Игрушка пела фрагмент песни "Где белый угорь?" 2015 года исполнителя Cypis.

Одна из женщин Аня Таннер, которая имеет польские корни, приобрела игрушку, чтобы подарить ее своей маленькой внучке. Но ужаснулась, когда услышала, о чем кактус поет.

В итоге игрушку сняли с продажи.

"Эти товары продаются сторонним продавцом на нашем веб-сайте торговой площадки. Пока мы изучаем эту жалобу, мы удалили это", - говорит представитель Walmart.

Оригинальный исполнитель песни Cypis намерен подать в суд за то, что производители танцующего кактуса использовали его трек без разрешения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944040-walmart-prodaval-igrushku-dlya-detey-kotoraya-pela-o-narkotikah-na-polskom-yazyke/