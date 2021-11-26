IKEA заселит жителей Токио в микроквартиры за один доллар в месяц

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IKEA заселит жителей Японии в мини-апартаменты, за которые нужно будет платить лишь один доллар в месяц, передает CNN.

Площадь мини-квартиры будет составлять примерно 10 квадратных метров. Стоимость составляет 0,86 доллара в месяц (372 тенге). Жилой дом с этими апартаментами расположен в токийском районе Синдзюку.

Квартиры полностью обставлены мебелью. Заявки IKEA будет принимать до 3 декабря этого года, а получившие одобрение будут жить в квартирах до 15 января 2023 года. При этом японцам, которые желают заселиться туда, должно быть больше 20 лет.

Коммунальные услуги оплачиваются самостоятельно.

Как утверждают эксперты шведской торговой сети, они долго работали над тем, чтобы с пользой использовать каждый участок площади.

Токио является одним из самых густонаселенных городов на планете. Поэтому здесь микроквартиры считаются популярными.

Это не в первый раз, когда IKEA занимается созданием интересных проектов недвижимости. В 2019 году они запустили в продажу квартиры, приспособленные для людей, страдающих деменцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944029-ikea-zaselit-zhiteley-tokio-v-mikrokvartiry-za-odin-dollar-v-mesyats/