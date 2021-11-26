Британец стал первым в мире пациентом, кому установили напечатанный на 3D-принтере глаз

Стив Верз. Фото: Moorfields Biomedical Research Centre

Мужчина из Британии стал первым в мире пациентом, кому установили глаз, напечатанный на 3D-принтере, передает CNN.

Процедура с первым полностью цифровым протезом глаза была выполнена врачами из офтальмологической больницы Мурфилдс в Лондоне. Первым в мире пациентом, который ее перенес, стал 47-летний мужчина Стив Верз.

По словам врачей, протез выглядит более натурально, чем его альтернативы. А процедура считается менее "инвазивной". Настоящий глаз Верза был просканирован специалистами, чтобы убедиться, что протез выглядит в точности так же.

Представитель больницы заявил, что в скором времени начнутся клинические испытания с другими пациентами.

"Мы надеемся, что предстоящее клиническое испытание предоставит нам убедительные доказательства ценности этой новой технологии, показывающие, какие улучшения могут быть для пациентов", - говорит профессор Мандип Сагу.

Сам Верз утверждает, что теперь ему нравится то, как он выглядит в зеркале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944024-britanets-stal-pervym-v-mire-patsientom-komu-ustanovili-napechatannyy-na-3d-printere-glaz/