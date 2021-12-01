Экс-модель Playboy рассказала о "диких" вечеринках в особняке Хью Хефнера

Дженна Бентли. Фото: instagram.com/jenna_bentley_official

Бывшая модель культового американского эротического журнала Playboy Дженна Бентли рассказала о временах, когда проживала в особняке основателя издания Хью Хефнера. По словам девушки, жизнь там произвела на нее неизгладимое впечатление.

Как пишет издание Daily Mail, в особняк Хефнера Бентли переехала в 18 лет и пробыла там ровно год. Чтобы попасть туда, модель подписала документ, в котором содержался ряд условий и жестких ограничений, а также обязательство о неразглашении.

По словам Дженны, на время пребывания в особняке ей запретили начинать отношения с парнями. Кроме того, в доме Хефнера действовал комендантский час: вернувшиеся после 21:00 девушки оставались ночевать на улице.

Бентли назвала еще несколько правил, однако подчеркнула, что все эти моменты компенсировались "дикими" и шумными вечеринками, на которых можно было познакомиться с западными звездами.

По словам модели, участникам вечеринок раздавали наркотики и секс-игрушки. Иногда градус веселья доходил до того, что некоторые из знаменитостей занимались сексом прямо на грядках у особняка. При этом девушка не стала называть имен этих звезд.

Бентли призналась, что с теплотой вспоминает время, проведенное в особняке Хефнера с 11 другими девочками.

Она отметила, что, несмотря на обязанности, основатель Playboy был щедрым человеком: у девушек всегда был доступ к огромному количеству обслуги, стилистов и визажистов.

Кроме того, они могли в любой момент воспользоваться "телефоном мечты", звонок по которому мог дать им все, что угодно.

По словам Дженны, ей ни разу не пришлось спать с самим Хефнером, так как тот уже не занимался любовью в силу своего возраста. Несмотря на это, приглашенные гости с радостью проводили ночь с кем-то из девушек.

"Даже сейчас я вспоминаю эти времена с ностальгией, потому что это было невероятно. Никогда не будет ничего подобного тем вечеринкам. Если вы думаете, что они были дикими, то знайте, они были еще более дикими, чем вы можете себе представить", — рассказала модель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943905-eks-model-playboy-rasskazala-o-dikih-vecherinkah-v-osobnyake-hyu-hefnera/