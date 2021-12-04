10 фото победительницы "Битвы экстрасенсов", которая в 2019 году объявила себя мужчиной

Томас Винзор-Ньютон (Джулия Ванг). Фото: instagram.com/thomas__winsor

Победительница шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая в 2019 году объявила себя мужчиной, вновь начала возвращаться к своему женскому образу. Но никаких заявлений по этому поводу она не делала.

Как пишет Life.ru, Ванг - победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов". При этом ее истинная личность до сих пор остается нераскрытой. Звезда ведет страницу в Instagram, на которую подписаны более 151 тысячи пользователей.

На проекте Джулия появилась в образе роскошной роковой женщины: контрастный макияж, длинные волосы, эффектные наряды. Кроме того, она неоднократно заявляла о том, что является духом в теле человека.

В 2019 году Ванг объявила себя парнем по имени Томас Винзор-Ньютон, после чего начала выкладывать кадры в мужской одежде и с короткой стрижкой. Для этого даже была заведена отдельная страница в Instagram.

Томас заявлял тогда, что страдает синдромом Морриса, то есть генетически мужчина, но выглядит, как женщина.

"Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой мужской. Девочкой я не планировал становиться. Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные", - говорилось в одном из заявлений экстрасенса.

Теперь же, по информации издания, на смену брутальным мужским образам вновь пришли более женственные. Макияж, платья и прически снова можно увидеть на страницах Джулии Ванг в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943743-10-foto-pobeditelnitsy-bitvy-ekstrasensov-kotoraya-v-2019-godu-obyavila-sebya-muzhchinoy/