10 фото девушки-полицейского из Казани, красота которой заставит признаться во всех нарушениях

Камилла Насырова. Фото: instagram.com/nasyrova_kamilla

Девушка-полицейский из Казани Камилла Насырова прославилась благодаря тому, что несмотря на свою опасную профессию, имеет модельную внешность и увлекается современной философией.

Как пишет издание Life.ru, Насырова является сотрудницей Управления ГИБДД МВД РФ по Республике Татарстан в звании лейтенанта полиции.

Девушка активно ведет страницу в Instagram, периодически выкладывая туда фотографии в форме полицейского. При этом подписчиков у нее немного - всего 2450 человек.

Отмечается, что изящная внешность Камиллы обманчива: она занимается боксом и как полицейский абсолютно способна постоять за себя.

Более того, Насырова умеет стрелять не только из табельного оружия, но также увлекается и стрельбой из лука.

Несмотря на все положительные качества, у девушки-полицейского есть и хейтеры: под некоторыми постами злопыхатели пишут о том, что ее взяли в ГИБДД "не для того, чтобы работать".

Впрочем, есть и те, которые признаются, что если их на дороге остановит такая красотка, то им придется сознаться во всех совершенных правонарушениях.

При этом Насырова еще много читает и интересуется философией. Так, одной из последних прочитанных ей книг стала "Гарри Поттер и методы рационального мышления" за авторством современного философа и эксперта по искусственному интеллекту Элиезера Юдковского.

Издание также не прошло мимо того факта, что у Камиллы есть кубок за победу на конкурсе "Автоледи-2021".

Так девушка личным примером показывает водителям, что нужно знать ПДД и безопасно управлять автомобилем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943504-10-foto-devushki-politseyskogo-iz-kazani-krasota-kotoroy-zastavit-priznatsya-vo-vseh-narusheniyah/