10 удивительных мест для тех, кто думает, что уже видел все

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Сегодня для туристов открыта масса направлений и предлагают большое число развлечений на любой вкус. Существуют страны, которые путешественники уже объездили вдоль и поперек. Однако на нашей планете есть удивительные места, где побывал далеко не каждый. Расскажем о них.

Например, в китайском городе Чунцин существует целый район разноцветных зданий, стоящий прямо на мосту. Именно сюда каждый год стремятся попасть туристы, чтобы прокатиться на поезде, станция которого находится на 7 и 8 этаже жилого дома. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Многие уже насмотрелись на небоскребы, но в Гуанчжоу есть высотка в 33 этажа в форме монеты. Правда, попасть внутрь не получится, если вы не сотрудник двух крупных компаний, офисы которых располагаются в здании.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

А вот заповедник Шэньнунцзя славится горой, на которой закреплены ульи. Богатая пасека была создана специально для привлечения диких пчел.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Еще в провинции Хэбэй в Китае можно найти горы, которые будто облачены в рыцарские доспехи. На самом деле здесь установлена целая "армия" солнечных панелей.

Кадры из видео: Мастерская настроения/YouTube

Гуйян славится "Сказочной долиной Юланг" с каменными людьми, замками, башнями, украшенными различными лицами. Кажется, что строения древние, но им от силы лет 5.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Любителям путешествий по Индии обязательно нужно взглянуть на дамбу в штате Одиша. Сооружение похоже на змею, к которой страшно приближаться и сидеть на краю. Однако местных жителей это совершенно не волнует: они купаются и отдыхают, не беспокоясь о бурлящих потоках воды.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Остров Мортон в Австралии привлекает дайверов из-за затонувших кораблей, которые были затоплены специально, чтобы создать искусственный волнорез и, конечно, приманку для туристов. Она сработала. Целые толпы отдыхающих съезжаются сюда из разных стран, чтобы полюбоваться морскими обитателями и судами.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Жаркая Калифорния (США) привлекает туристов и творцов своей Горой Спасения. Инсталляция создана для распространения идеи любви друг к другу. Посетить ее, значит, получить интересный опыт.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

В Вирджинии установлены 43 бюста бывших президентов США и все они полуразрушены. До этого изваяния были частью тематического парка, который закрыли больше 10 лет назад из-за убытков.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

Хочешь почувствовать себя настоящим искателем сокровищ? Тогда следует отправиться в Дубай исследовать затонувший город. Это современный самый глубокий в мире бассейн. Он уходит на глубину 60 метров. Внутри посетителей ждут разные комнаты, конструкции и игры.

Кадр из видео: Мастерская настроения/YouTube

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942886-10-udivitelnyh-mest-dlya-teh-kto-dumaet-chto-uzhe-videl-vse/