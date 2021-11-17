Акорда вошла в топ-10 самых красивых резиденций в мире

Здание Акорды. Фото: Liens / Getty Images

Эксперты, используя формулу "золотого сечения", определили, резиденции каких стран являются самыми красивыми. В десятку красивейших вошел президентский дворец Акорда.

Портал Uswitch.com изучил самые известные официальные резиденции мировых лидеров по всему миру и сравнил размеры каждого из них с "золотым сечением" – математическим соотношением, которое указывает на гармоничную и эстетически приятную форму.

Исходя из этого они определили, насколько близки размеры каждой из резиденций к "золотому сечению", которое составляет 1,61803398875. Чем меньше процентная разница, тем статистически красивее официальная резиденция.

Для удобства был отобран топ-10 резиденций.

1. Даунинг-стрит, 10 (Великобритания)

Соотношение ширины и высоты – 1,58 (отклонение от "золотого сечения" – 2,42%).

Даунинг-стрит, 10 – официальная резиденция лорда-казначея, который с 1905 года является также премьер-министром Великобритании и Северной Ирландии.

Расположена в Вестминстере в Лондоне и является самой красивой и гармоничной резиденцией по версии портала.

Даунинг-стрит, 10. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

2. Юбилейный дом (Гана)

Соотношение ширины и высоты – 1,49 (отклонение – 7,79%).

Юбилейный дом – президентский дворец в Гане (Западная Африка), реконструированный и открытый в 2008 году. Расположенный в столице страны – Аккре, дворец служит резиденцией и офисом президента.

Юбилейный дом в Гане. Фото: facebook.com/GhanaPresidency

3. Королевский дворец в Амстердаме (Нидерланды)

Королевский дворец Амстердама, расположенный на площади Дам в центре столицы страны, имеет отношение высоты к ширине 1,48, что меньше "золотого сечения" на 8,44%.

Был спроектирован и построен еще в 17 веке. Сегодня он принадлежит Нидерландам и используется для развлекательных и официальных мероприятий во время государственных визитов и других официальных приемов.

Королевский дворец в Амстердаме. Фото: Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

4. Президентский дворец в Варшаве (Польша)

На четвертом месте в списке самых красивых официальных резиденций расположился Президентский дворец, расположенный в Варшаве, в Польше. Соотношение ширины и высоты дворца составляет 1,80, что на 11,26% отклоняется от "золотого сечения".

Дворец выполнен в стиле барокко. Его строительство началось в 1643 году, и на протяжении многих лет он использовался как место проведения важных исторических событий в польской, европейской и мировой истории. Сегодня он является официальной резиденцией главы государства, наряду с дворцом Бельведер, также расположенным в Варшаве.

Президентский дворец в Варшаве (на заднем плане). Фото: DeAgostini/Getty Images

5. Белый дом (США)

В особом представлении не нуждается. Является одной из знаменитейших резиденций мира, расположен в столице Штатов – городе Вашингтон, на Пенсильвания-авеню.

Отношение ширины к высоте составляет 1,42 (отклонение – 12,24%).

Был построен в начале 19 века, спроектирован ирландским архитектором Джеймсом Хобаном. Первым президентом, заехавшим в резиденцию, стал Томас Джефферсон.

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

6. Мариенборг (Дания)

Мариенборг – шестая по красоте официальная резиденция, расположенная в коммуне Лонгбю-Торбек в Дании. Соотношение ширины к высоте дома составляет 1,40, что на 13,34% отклоняется от "золотого сечения".

Будучи построенным еще в 18 веке, служил официальной резиденцией премьер-министра Дании с 1962 года. Однако, в отличие от многих других резиденций, Мариенборг не служит штаб-квартирой правительства и не содержит канцелярии премьер-министра.

Площадь перед Мариенборгом. Фото: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

7. Президентский дворец Акорда (Казахстан)

Президентский дворец Акорда, расположенный в Нур-Султане, на левом берегу реки Ишим, является официальным местом работы президента Казахстана и размещает сотрудников администрации президента. Соотношение ширины к высоте составляет 1,26, что на 21,83% отличается от "золотого сечения".

Строительство велось еще с 2001 года, а презентация дворца состоялась в 2004 году. Вместе со шпилем его высота составляет 86 метров, а в дизайне переплетены как западные строительные каноны, так и восточные мотивы.

Здание Акорды. Фото: akorda.kz

8. Императорский дворец (Япония)

Императорский дворец в Токио занимает восьмое место в списке самых красивых официальных резиденций в мире. Соотношение ширины и высоты составляет 1,13, что отклоняется от "золотого сечения" на 29,96%.

Дворец расположен на большой парковой территории, расположенной в районе Тиеда в Токио, и включает в себя несколько зданий, в том числе сам главный дворец.

Императорский дворец в Токио. Фото: Kieran Stone/Contributor/Getty Images

9. Большой Кремлевский дворец (Россия)

Девятое место в списке занимает Большой Кремлевский дворец в Москве, который служит официальной резиденцией президента России с 1991 года. Соотношение ширины и высоты – 2,12, что на 31,20% отклоняется от "золотого сечения".

Стройка велась в период с 1837 по 1849 год. Как отмечают авторы портала, дворец "оправдывает свое грандиозное название", поскольку его длина составляет 125 метров, высота – 47 метров, а площадь – около 25 000 квадратных метров.

Большой Кремлевский дворец. Фото: DeAgostini/Getty Images

10. Дворец Эрмитаж (Дания)

Замыкает десятку самых красивых официальных резиденций мира дворец Эрмитаж в Дании. Соотношение ширины и высоты дворца составляет 1,11, что на 31,56% расходится с "золотым сечением".

Будучи выполненным в стиле барокко, расположился на вершине холма в центре Дайрехавена ("Оленьего парка"). Построен в период между 1734 и 1736 годами. Основная цель резиденции – проводить королевские банкеты во время королевской охоты.

Дворец Эрмитаж в Дании. Фото: Arterra/Universal Images Group/Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942493-akorda-voshla-v-top-10-samyh-krasivyh-rezidentsiy-v-mire/