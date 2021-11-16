Сериал "Улица Сезам" пополнился первым в истории азиатским персонажем

Герои сериала "Улица Сезам". Фото: deadline.com

В сериале "Улица Сезам" появилась новая героиня – кукла Джи-Янг, девочка-американка с азиатскими корнями, передает NBC news.

Куклу Джи-Янг зрители увидят 25 ноября в серии "Посмотрите, как мы собираемся вместе: спецвыпуск Улицы Сезам". Семилетняя девочка любит играть на электрогитаре и кататься на скейтборде.

Девочку сыграет кукловод 41-летняя Кэтлин Ким, американка корейского происхождения. Она занимается кукольным искусством с 30 лет.

По сюжету один из персонажей обидит девочку и скажет ей "возвращаться домой". И тогда герои улицы Сезам соберутся вместе, чтобы обсудить тему расового разнообразия.

Кроме того, в этом выпуске примут участие теннисистка Наоми Осака, актер Симу Лю, а также шеф-повар Мелисса Кинг – знаменитости азиатского происхождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942414-serial-ulitsa-sezam-popolnilsya-pervym-v-istorii-aziatskim-personazhem/