Лицо куклы и осиная талия: модель поделилась, в чем секрет ее стройности

Сэлем Кусса (Лэми Бьюти). Фото: instagram.com/lemybeauty

Красавица с псевдонимом Лэми Бьюти покорила уже 2,5 млн поклонников в Instagram. Одних завораживает ее кукольное лицо, других – пышные формы и узкая талия, словно тоже доставшаяся от Барби. Но за яркой картинкой в соцсетях стоит долгая история.

Настоящее имя девушки – Сэлем Кусса. Она родилась в Сьерра-Леоне (Западная Африка), в разгар бушевавшей там гражданской войны. В один день родителям Лэми в статусе беженцев удалось перебраться в Великобританию вместе с ней и еще 10 детьми.

Несмотря на пережитые трудности, Лэми быстро показала, на что способна, уже в 11 лет выиграв чемпионат мира по карате среди юниоров – ее с 7 лет тренировал отец. Кроме того, еще в детстве ей удалось установить мировой рекорд, пишет Daily Star.

Когда Лэми выросла, она стала моделью. Девушка рекламирует нижнее белье и купальники от известных брендов. В то же время девушка не забывает про спорт и личную жизнь и старается каждый день выкладываться по максимуму.

"У меня 24 часа в сутках, как и у всех. Я стараюсь спать 5-8 часов, чтобы зарядиться энергией и сделать как можно больше. Также, когда просыпаюсь, я пью крепкий кофе, чтобы не дать себе шанса полениться и не чувствовать себя уставшей", – говорит девушка.

Лэми уделяет внимание всевозможным видам приседаний, а также интенсивно работает над прессом. И результаты девушки действительно впечатляют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942236-litso-kukly-i-osinaya-taliya-model-podelilas-v-chem-sekret-ee-stroynosti/