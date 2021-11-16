Многодетная мать из России признана самой красивой замужней женщиной в мире

Ксения Давыдова. Фото: Instagram/davydova_govorit

29-летняя россиянка победила в международном конкурсе Mrs.Top Of The WORLD 2021 и стала самой красивой замужней женщиной в мире, передает Комсомольская Правда.

В конкурсе красоты, где она одержала победу, приняли участие 30 претенденток со всей планеты.

В браке Ксения Давыдова воспитывает троих детей. По словам Давыдовой, конкуренция была жесткая. А одержать победу помог опыт работы в модельном бизнесе и семья.

К слову, презентовать себя конкурсантам нужно было в режиме онлайн, что было еще сложнее. А на самом сложном этапе - творческом номере - Ксении помог супруг. Вместе с ним они записали танец из фильма "Маска".

Чтобы оставаться красивой всегда, нужно, в первую очередь, всегда высыпаться, говорит Давыдова.

"Сон - это ключевое, что мне помогает. Главное, выспаться, а все остальное будет. В этом меня поддерживает семья: помогают с детьми и муж, и родители. Это позволяет оставаться в тонусе и всегда иметь хорошее настроение", - говорит женщина.

Еще она порекомендовала отказаться от фастфуда и другой вредной пищи, но при этом отметила, что еда всегда должна доставлять удовольствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942187-mnogodetnaya-mat-iz-rossii-priznana-samoy-krasivoy-zamuzhney-zhenschinoy-v-mire/